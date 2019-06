Bimbo ingerisce moneta da 5 centesimi: salvato da un infermiere

È salvo per fortuna, ma sono stati momenti difficili per i suoi genitori. Un bambino di 3 anni è stato salvato da un infermiere a Quarto, all'uscita di via Masullo della Domitiana.

Il piccolo stava soffocando: aveva accidentalmente ingerito una moneta da 5 centesimi.

L'infermiere, lì con un collega in ambulanza, aveva notato una macchina ferma con all'interno un bimbo in braccio a sua madre. Questa vede i due infermieri e li chiama: il bambino, poco prima sul sediolone nei posti posteriori, stava tossendo e respirando male.

L'infermiere ha a quel punto capito si stesse trattando di soffocamento e ha praticato le manovre di disostruzione: è a quel punto che il piccolo ha espulso la monetina e ripreso a respirare. La donna ha successivamente portato suo figlio al pronto soccorso. A raccontare l'episodio è il Mattino.