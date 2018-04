Bimbo non vaccinato espulso dalla materna, i genitori vanno dalla polizia

Si sono rivolti alla polizia per far riammettere in classe loro figlio. È l'ultimo atto di un braccio di ferro in corso tra una coppia di genitori e la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo statale Madonna Assunta di Bagnoli.

Il bambino è stato espulso dalla materna perché non vaccinato, e non riammesso nonostante – secondo quanto dichiarato dal legale dei familiari – un "piano di somministrazione presentato in base alla normativa vigente".

"Pur di costringerci a riprenderci il bimbo lasciato a scuola stamattina dopo la presentazione della documentazione dell'Asl, qualcuno dall'istituto ha minacciato di lasciarlo senza pasto", dichiarano ancora i familiari del piccolo.

Non è il solo, nella scuola bagnolese, a trovarsi in questa situazione. L'avvocato dei familiari ha reso noto che è in corso di preparazione un ricorso al Tar e sottolinea che - caso unico - alla Maria Assunta il problema riguarda 11 alunni.