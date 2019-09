Frattamaggiore, bimbo viene al mondo durante un blackout in ospedale

È nato nel bel mezzo di un blackout. Emmanuel ha visto la luce – per così dire – la scorsa notte alle 00.20 presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Il neonato, in perfetta salute, è venuto al mondo proprio mentre era in corso il blackout programmato da mesi: tre notti di stop (31 agosto, 2 e 5 settembre) necessarie a sostituire gruppi elettrogeni e gruppi di continuità nella struttura.

Un'operazione delicata in un ospedale, data la necessità del perfetto funzionamento, in casi simili, di tutti i sistemi di sicurezza elettrici. Questo peraltro il motivo per cui nelle date in questione la Direzione sanitaria aveva deciso di rimandare gli interventi chirurgici programmati, limitare gli accessi al pronto soccorso e accertare in urgenza solo i casi davvero gravi.

Tutto come da programma fino alla notte scorsa, quando una partoriente ricoverata in ginecologia ed ostetricia ha iniziato il travaglio. La donna è stata condotta in sala travaglio e a mezzanotte il bimbo è nato senza problemi con parto naturale, questo nonostante l'unica luce elettrica utilizzata fosse quella di emergenza.

"Ringrazio i medici, gli infermieri, i tecnici che hanno garantito tutti i servizi in attività, nonostante il forzato black out dovuto ai lavori di rinnovamento dell'impianto elettrico – ha dichiarato il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore – Saluto con grande gioia, a nome di tutto il personale dell'ASL, il piccolo Emmanuel; a lui e alla sua famiglia va l'augurio di un radioso futuro".