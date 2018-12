Giugliano, bambino di 40 giorni muore in ospedale

Un bambino di appena 40 giorni è deceduto questa mattina all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è arrivato in condizioni disperate dopo un primo tentativo di soccorso in una farmacia di Qualiano. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per cercare di comprendere le cause del decesso del piccolo. Una pattuglia di carabinieri è giunta nel nosocomio giuglianese.