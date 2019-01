"Che la terra ti sia lieve, piccolo": per il sindaco di Cardito "ora sembra tutto inutile"

"La nostra comunità è stata squarciata da una notizia a dir poco sconvolgente. La vita di un bambino carditese è stata interrotta per un motivo sicuramente futile rispetto all'importanza di una vita umana, a maggior ragione al cospetto di quella di un bambino". Così il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, torna sull'immane tragedia dell'omicidio del bambino di 7 anni trovato morto nel suo appartamento. "Non sono nessuno per giudicare e né scrivo questo post per rimarcare l'indignazione ma semplicemente scrivo per comunicare quanto sia difficile per me domani amministrare la città sapendo che parte del futuro della mia comunità per pura fatalità non c'è più", aggiunge Cirillo.

"Sembra inutile tutto quello che farò domani mattina, proprio perché davanti a queste tragedie si diventa così piccoli e impotenti da poter solo pregare per quello che sarà. La mia attenzione adesso è verso la sorellina del piccolo alla quale auguro, con tutto me stesso, pronta guarigione. Da domani mi metterò al lavoro ed insieme all'amministrazione tutta attiveremo tutte le misure che la legge ci consente. Insieme al Settore Politiche sociali agiremo affinché i due bambini superstiti non si sentano soli e abbandonati. Con la speranza che tale vicenda possa presto diventare solo un tristissimo ricordo, da domani cercheremo di andare avanti con un dolore in più nel cuore. Che la terra ti sia lieve piccolo mio".