Orrore a Cardito, una fiaccolata per ricordare il piccolo Giuseppe

Si terrà una fiaccolata "per salutare il piccolo Giuseppe e stringersi intorno al dolore delle piccole sorelline". È così che la comunità di Cardito intende ricordare quanto avvenuto domenica 27 gennaio, quando in un'abitazione di via Marconi il 24enne Tony Essobdi Badre ha aggredito a pugni, calci, schiaffi e con il manico di una scopa i figli della compagna. Una violenza atroce, che ha ucciso il piccolo iuseppe, 7 anni, e costretto al ricovero in ospedale la sorellina di 8 anni Noemi.

"Cardito - si legge nel manifesto con il quale il sindaco Giuseppe Cirillo ha annunciato l'iniziativa - grida forte giù le mani dai bambini".

La fiaccolata si terrà nel pomeriggio di lunedì 4 febbraio, con partenza alle 17.30 dalla Chiesa dei Santi Giuseppe ed Eufemia in piazza Giovanni XXIII, e arrivo in piazza Garibaldi, nella chiesa di San Biagio, dopo aver attraversato le strade cittadine.

L'iniziativa è al momento l'unico modo possibile per ricordare il piccolo Giuseppe: non c'è, infatti, alcuna certezza sui funerali. Mentre il comune di Cardito si è offerto di celebrarli a proprie spese, la famiglia del padre ha chiesto si possano tenere a Pompei.