Bambino di 10 anni investito, il pirata si presenta in caserma

Importanti novità sul caso del bambino di 10 anni investito da un'auto pirata ieri sera a Rovigliano, Torre Annunziata.

Mentre il piccolo, di origini cinesi – suo padre ha un'attività nella città in cui vivono, a San Giuseppe Vesuviano – lotta ancora per salvarsi al Santobono, l'uomo alla guida dell'auto che lo ha travolto si è consegnato ai carabinieri.

Per risalire alla sua identità erano in corso indagini da parte dei carabinieri del comando locale, coordinato dal maresciallo Egidio Valcaccia.

L'uomo verrà denunciato, le norme vigenti non prevedono l'arresto in caso la persona alla guida si presenti di sua spontanea volontà entro 24 ore dal sinistro. Si tratta di un residente di Castellammare, che alle forze dell'ordine ha raccontato di non essersi fermato perché preso dal panico. Intanto la sua auto è stata sequestrata e gli è stata ritirata la patente.