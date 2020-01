Bimbo escluso da recita di Natale, la madre: "Non vogliono ascoltarci"

Nuovo sviluppo del caso del bimbo autistico escluso dalla recita di Natale ad Afragola. Dopo la bella notizia dell'ingresso in un nuovo istituto per il piccolo Andrea, ecco che arriva la doccia fredda: "Mai ascoltati dal Ministero. Non ci siamo mai confrontati con alcuna autorità e improvvisamente, il legale della scuola dichiara pubblicamente che la scuola sarebbe stata scagionata da ogni accusa dal Ministero? Faremo presto chiarezza". Spiega la mamma di Andrea

"Quanto accaduto - dichiara l'avvocato della famiglia Angelo Pisani - si commenta da solo comunque se il ministero agisce come la scuola sarà chiamato anche esso a rispondere di tutti i danni innanzi alla magistratura e speriamo che non ci sia anche un altro caso di discriminazione anche giudiziale oltre che sociale e umano".