Arco Felice, bambino si ferisce su una spiaggia abbandonata

Un bambino si è ferito quest'oggi ad Arco Felice, sulla spiaggia, da tempo abbandonata, dell'ex Lido Augusto. A denunciare l'episodio è Salvatore Trinchillo, vicepresidente Sib Confcommercio Italia.

"La spiaggia del Lido Augusto è 'temporaneamente' abbandonata. Da anni è recintata e messa in sicurezza perché a ridosso della spiaggia c'è un fabbricato pericolante, come da ordinanza sindacale. Nonostante la recinzione molti bagnanti e sopratutto i bambini amano andare a fare il bagno in quel luogo, nonostante il pericolo. A peggiorare la situazione oggi concorre la circostanza che ha portato alcuni paladini del bene comune ad eliminare parte di questa recinzione. Risultato: anche oggi (non è la prima volta) un bambino si è fatto molto male (frattura?speriamo di no). Fortunatamente il concessionario demaniale attiguo (Calafelice) ha effettuato primo soccorso e chiamato il 118. Tutto bene, il bambino è assistito in ospedale. Auguro buona guarigione a lui e tanti saluti ai paladini del bene comune", scrive Trinchillo su Facebook.