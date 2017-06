Dramma a Ischia, bambino di 7 anni cade da un palco

Paura sull'isola di Ischia, dove un bambino di 7 anni - in vacanza sull'isola - la scorsa notte è caduto da un palco allestito nella piazzetta di Sant'Angelo, comune di Serrara Fontana.

La struttura era stata messa in piedi in occasione della manifestazione "Torri in Festa, Torri in Luce" da tenersi stasera.

Il bimbo, di Napoli, è rimasto ferito. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli, gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Una situazione allarmante, che ha portato i medici a scegliere di trasferirlo d'urgenza in prognosi riservata al Santobono di Napoli.

Intanto i carabinieri della compagnia di Ischia hanno sequestrato il palco, che - riporta l'Ansa - è risultato essere sprovvisto di collaudo e delle minime misure di sicurezza.