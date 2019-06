Follia a Torre del Greco, donna aggredisce bambino di 4 anni

Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, ha stamane denunciato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un minore. L'episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10 a Torre del Greco, in via Diego Colamarino: una donna ha aggredito un bimbo di 4 anni che passeggiava con la mamma e con il fratellino.

La piccola vittima della violenza si è accasciata a terra per il dolore e lo spavento, ed è stata soccorso dai passanti.

"Gli ultimi episodi di violenza ai danni di minori, anche piccolissimi, denotano un problema dalla portata enorme – denuncia Falco – L’aggressività nei confronti di bambini, il gravissimo fenomeno del bullismo, lanciano un segnale d’allarme chiaro ed inequivocabile: c’è bisogno di intervenire concretamente per far sì che la tutela dei minori possa essere la priorità del governo centrale e delle forze dell’ordine. Garantire la sicurezza e l’incolumità dei più piccoli è un principio basilare per ogni comunità civile".

"Oggi ci troviamo a discutere dell’ennesima aggressione. È opportuno – ha aggiunto Falco – intensificare tutte le attività a tutela dei minori, con ogni strumento a disposizione. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania esprime sincera e convinta solidarietà alle famiglie dei bambini vittime di violenza ed è disponibile ad offrire collaborazione concreta per attivare nuove iniziative a favore dei minori".