Bambino accoltella un coetaneo durante partita di calcio

Poteva finire in tragedia una banale lite tra bambini durante una partita di calcio. Un bambino di soli 10 anni avrebbe accoltellato un ragazzino di 14 anni a seguito di un alterco in strada a largo Grazie a Torre Annunziata. Secondo una prima ricostruzione, il bambino avrebbe litigato con il ragazzino di poco più grande per poi prendere un coltellino e colpire il rivale.

I soccorsi

Un gesto che ha costretto il 14enne a ricorrere alle cure dell'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase. Il giovanissimo è stato medicato con dei punti di sutura e la prognosi è di dieci giorni. I fendenti non hanno provocato nessuna lesione grave. Il bambino è in età non imputabile ma il suo gesto è stato segnalato al tribunale dei Minori di Napoli per la grave pericolosità.