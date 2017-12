Ospedale Annunziata, visitati 592 bambini in 36 ore

Sono 592 le visita ambulatoriali effettuate nelle ultime 36 ore al presidio di continuità assistenziale del bambino dell'Ospedale Annunziata a Forcella. Questo è solo uno dei principali dati relativi ai servizi di continuità assistenziale nelle giornate natalizie, raccolti dai medici iscritti allo Smi, dai registri ufficiali della Asl, che dimostrano l'importanza del servizio in questo presidio sanitario.

Ernesto Esposito, Segretario SMI Asl Napoli 1 Centro, parla delle “moltissime visite ambulatoriali e domiciliari effettuate dai presidi territoriali in tutta la città, in cui sono stati espletati oltre 200 interventi dai medici in servizio presso il distretto 26 di Pianura Soccavo, oltre 250 presso il distretto 29 Stella S.Carlo Arena e quasi 300 presso il distretto 33 di piazza Nazionale".

"Sono simili anche le cifre provenienti dal resto della città", spiega Esposito, " e dalle periferie: Scampia, Secondigliano e Ponticelli. L'affluenza è stata massima negli ambulatori, con sale d'attesa piene, complice anche l'influenza stagionale.

"Si evidenzia, ancora una volta il ruolo insostituibile di questi presidi territoriali di continuità assistenziale a Napoli", conclude il segretario dello Smi Asl Napoli 1 centro, " e, più in generale, su tutto il territorio della Regione Campania perché costituiscono, dati alla mano, un filtro per il 118 e per i pronto soccorso”.