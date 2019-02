Bambini non vanno a scuola: denunciati otto genitori

I loro figli non andavano a scuola dall'inizio dell'anno. Per questo motivo sono stati denunciati otto genitori di minorenni dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari stanno effettuando, dall'inizio dell'anno scolastico, una serie di controlli presso gli istituti scolastici della città per verificare che tutti i minorenni frequentassero gli istituti.

Gli istituti controllati

In totale sono stati controllati 17 istituti scolastici riuscendo a scovare nove casi di minorenni che non frequentavano. I casi sono stati segnalati anche al Comune in modo da attivare i servizi sociali.