Bambini alla deriva su un materassino: salvati dalla Guardia Costiera

Questa mattina il gommone GC B71 della Guardia Costiera di Ischia è intervenuto in assistenza di tre bambini alla deriva ed in pericoloso allontanamento dalla costa su un lettino gonfiabile in località Maronti - Barano d’Ischia.

I tre sono stati imbarcati a bordo del gommone impegnato in attività di vigilanza e controllo nel predetto tratto di mare ed accompagnati in sicurezza a ridosso della battigia.