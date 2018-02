Carnevale, bambini vestiti come Scianel e Genny Savastano

Due, forse tre anni. Questa è l'età dei due bambini ritratti in foto e truccati e vestiti per Carnevale, forse per un'idea dei loro genitori, come Genny Savastano e Scianel. Lui ha la cresta impomatata, una catena al collo, barba e cicatrice disegnata sul viso. Lei una parrucca bionda. Sullo sfondo, una delle Vele di Scampia. La foto circola in queste ore su alcuni social, pubblicata da uno studio fotografico napoletano che l'ha condivisa con gli attori protagonisti della serie 'Gomorra', Salvatore Esposito (Genny) e Cristina Donadio (Scianel).