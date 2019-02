Ponticelli, viaggio nella piazza di spaccio dove i bambini diventano corrieri della droga

Dodici ordinanze di custodia cautelare per la famiglia di Giovanni Guarino (37enne) e la compagna, a Ponticelli. I carabinieri indagavano sull'omicidio dell'innocente pensionato Mariano Bottari, ucciso a Portici nel 2014. Seguendo le tracce, però, gli investigatori hanno scoperto una piazza di spaccio a Ponticelli, gestita da Guarino e dai familiari: gli spacciatori avrebbero utilizzato anche bambini come corrieri per la cocaina.