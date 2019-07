Orrore San Gennaro Vesuviano, la ricostruzione dalla tragedia

Lacrime, disperazione, la richiesta di vedere il corpo della piccola vittima della tragedia. Sono strazianti le scene di via Cozzolino a San Gennaro Vesuviano, dove un uomo di 35 anni ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano uccidendola, gettandosi anch'egli nel vuoto.

La ricostruzione della tragedia

L'abitazione del dramma è quella della nonna materna, mentre la coppia abitava a Caserta. Pare che i due si stessero per separare. Mentre la madre della piccola si era un attimo distratta per caricare una lavatrice, l'uomo ha preso la bambina e, dal piano terra dove si trova l'abitazione di famiglia, è salito sulla tromba delle scale e dal secondo piano ha prima lanciato la figlia, poi si è buttato a sua volta.

Le condizioni del 35enne

Mentre la bimba è morta sul colpo, il 35enne si trova ora ricoverato all'ospedale Cardarelli, in prognosi riservata. È piantonato dalle forze dell'ordine. È stato sottoposto a risonanza magnetica per essere poi trasferito in neurochirurgia. Probabile possa subire un intervento.

Le indagini

Sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Nola, competente per il territorio di San Gennaro Vesuviano. Al momento a carico del 35enne non è stato emesso alcun provvedimento. Secondo quanto sta emergendo in queste ultime ore, tra l'uomo e sua moglie si era verificato un litigio nella serata di ieri. Non sono documentati altri episodi violenti che li riguardano né risultano denunce.