Bambina lanciata dal balcone: oggi i funerali della piccola Ginevra

Si svolgeranno oggi i funerali della piccola Ginevra, la bambina lanciata dal balcone dal padre a San Gennaro Vesuviano. Tra pochi minuti la salma della bambina verrà portata nella chiesa dei Santi Gioacchino e Anna nella cittadina vesuviana. La funzione verrà celebrata a partire dalle 10 e 30. In città è stato proclamato il lutto cittadino e l'intera comunità si è stretta intorno alla famiglia. Sui manifesti non è stato citato il cognome della piccola, scelta della famiglia della madre per non coinvolgere in alcun modo il padre autore del gesto che le ha strappato la giovanissima vita. Il corpo della piccola verrà poi sepolto nel cimitero cittadino.

Le indagini

Un corpo che ha dovuto subire anche lo strazio dell'esame autoptico, effettuato ieri al Secondo policlinico di Napoli. Un atto dovuto per sancire la causa della morte della bambina, deceduta a seguito delle ferite letali inflitte dall'impatto con l'asfalto dopo il volo di dieci metri. Il padre Salvatore Narciso è ancora piantonato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Ha subito un'operazione chirurgica e le sue condizioni al momento sono stazionarie. Nel momento in cui il suo stato di salute lo permetterà, verrà interrogato dal sostituto procuratore titolare del fascicolo.