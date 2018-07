Collo di bottiglia rotto in strada: bambina si ferisce ad un piede

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per una bambina di Marigliano.

La piccola – come si legge su Marigliano.net – stava passeggiando nella serata di sabato con la madre in via Pontecitra, quando si è ferita ad un piede con un collo di bottiglia rotto in strada. A non rendere visibile il coccio di vetro, l'erba incolta presente sul marciapiede.

La bambina è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove ha ricevuto le cure mediche e una prognosi guaribile in tempi brevi.