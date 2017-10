Paura per una bambina, cade in una buca e si ferisce con cocci di vetro

Paura per una bambina a Marigliano. Come riportato dal Fatto Vesuviano, la bimba è inciampata in una buca in viale Giannone, strada sconnessa lungo la quale sono già avvenuti simili episodi.

La bambina è rimasta ferita: all'interno della buca c'erano cocci di vetro ed escrementi. A raccontare la vicenda è stata sua madre. “La buca dove è inciampata era pieno di pezzetti di vetro ed escrementi di animali”.

“La caduta – ha proseguito la donna – le ha procurato un buco sul ginocchio che non smetteva di sanguinare. Infatti ho seriamente pensando di portarla al pronto soccorso perché probabilmente ci voleva qualche punto di sutura”. Gli interventi, sottolinea la donna, sono necessari e urgenti.