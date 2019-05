Bambina ferita nell'agguato, il padre: "Andremo via da Napoli"

Vuole lasciare Napoli il papà di Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita nell'agguato avvenuto a piazza Nazionale venerdì pomeriggio.

"Non voglio fare polemiche ma sto pensando di lasciare Napoli - racconta - Fa rabbia, è doloroso, ma io ci sto pensando". La bimba è ricoverata al Santobono di Napoli, ancora in terapia intensiva.

"Ho mille e uno pensieri in testa - dice l'uomo a Repubblica - troppi. Ma conta uno: salvare la bambina. Certo che penso ai rischi assurdi, che cosa penserebbe un altro al posto mio? Io e mia moglie facciamo di tutto pur di non far correre nessun pericolo alla bambina, si fanno sacrifici".

Erano già genitori preoccupati per la situazione cittadina, quelli di Noemi. "Preoccupati lo eravamo già. Uno li protegge in tutti i modi. Io la mando all'asilo privato, la faccio stare sotto una campana di vetro. E poi...".