Bimba azzannata al volto da un cane, la madre: "Segni permanenti"

Venne attaccata da un cane, nei pressi del Municipio di Poggiomarino. La piccola ha 8 anni: sua madre racconta che le ferite riportate le hanno lasciato segni permanenti sul volto, e ha portato i proprietari dell'animale in tribunale.

I fatti avvenero lo scorso luglio, in piazza De Marinis. La bimba passeggiava in compagnia della madre quando avvenne il terrificante episodio. A salvarla furono le forze dell'ordine che presidiavano il Municipio: in due uscirono e allontanarono il cane.

La piccola fu portata in ospedale sotto choc, poi trasferita al Santobono dove le vennero suturate le ferite. A riportare la vicenda è Il Fatto Vesuviano.