La bambina autistica adora viaggiare in Circumvesuviana: l’Eav regala l’abbonamento

Bella notizia di solidarietà dalla Circumvesuviana. A raccontarla il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"Nei giorni scorsi, la responsabile dei diritti degli animali del Sole che ride, Patrizia Cipullo, ha incontrato una mamma con una bimba di sette anni autistica che si diverte tantissimo a viaggiare sulla CircumVesuviana perché, a bordo del treno, trova serenità e quindi lei e la mamma viaggiano per tanto tempo ogni giorno”. “Una storia che abbiamo raccontato anche al presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che s’è detto immediatamente disponibile a incontrare la bambina e la mamma, alla quale ha regalato un abbonamento per poter viaggiare gratuitamente sui treni della Circumvesuviana” ha aggiunto Borrelli sottolineando che “dopo l’incontro De Gregorio ha anche permesso alla bimba di tornare a casa viaggiando nella cabina del macchinista, facendole provare una grandissima emozione come ci ha poi raccontato la mamma”.