Con lo scooter in mare per una scommessa, tre denunciati: tra loro anche Balotelli

Mario Balotelli sarebbe stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo, per la "scommessa" fatta con un noto imprenditore stabiese che si è lanciato in mare con il proprio scooter in cambio di duemila euro.

Oltre al calciatore denunciate altre tre persone, tra le quali anche l'imprenditore protagonista del video incriminato. Contestate anche le violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi.

Spetterà al magistrato decidere le eventuali ipotesi di accusa. Lo scooter è stato trovato in via Andrea D'Isernia.