Scommessa con Balotelli: scatta l'inchiesta

Potrebbero essersi consumate delle fattispecie di reato nel corso della bravata che ha visto protagonista anche Mario Balotelli ieri a Mergellina. A indagare sul caso sono sia gli agenti della municipale che i militari della Guardia costiera. I primi sono già riusciti a rintracciare lo scooter utilizzato per la bravata. I caschi bianchi l'hanno ritrovato a via Andrea D'Isernia a Napoli. All'interno c'erano ancora delle tracce d'acqua dopo essere stato immerso totalmente ieri in acqua.

Le indagini

La Guardia costiera ha invece acquisito il video e sta preparando una dettagliata relazione sulle fattispecie di reato che si sarebbero consumate con quel gesto. Il tutto verrà inviato alla procura di Napoli per le valutazioni del caso. Intanto il video della scommessa, in cui si vede l'uomo lanciarsi in acqua è diventato virale sul web dopo essere stato pubblicato sul profilo Instagram del calciatore.