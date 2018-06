Ballottaggi: facsimile lanciati in un seggio elettorale

Sono stati trovati stamattina all'apertura del seggio tra lo stupore dei presenti. Centinaia di facsimile elettorali sono stati lanciati all'interno di un seggio a San Giuseppe Vesuviano. A scoprirli sono stati i poliziotti e i membri del seggio a pochi minuti dall'inizio delle operazioni di voto. Appena hanno aperto la stanza hanno trovato centinaia di questi facsimile sparsi lungo tutto la stanza.

Hanno chiesto l'intervento degli addetti alle pulizie per riuscire a ripulire la stanza. Non è chiaro come i volantini possano essere stati fatti entrare nella stanza. Sul posto sono giunti gli agenti della Digos che stanno visualizzando le telecamere di sorveglianza della scuola per provare a dare un volto agli autori del raid.