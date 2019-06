Blackout a Bagnoli: terzo in 48 ore

Ancora un blackout a Bagnoli, il terzo in meno di 48 ore. Il quartiere è nuovamente senza corrente elettrica e i disagi continuano a ripetersi nelle ultime ore. Si tratta del terzo nelle ultime 48 ore. Anche questa mattina tutto il quartiere era rimasto “al buio” ma i maggiori disagi si erano verificati martedì sera quando ancora una volta la corrente era saltata.

Il blackout di questo pomeriggio

In questi minuti l'ultimo blackout che sta mandando su tutte le furie i cittadini che stanno inondando di telefonate i centralini dell'Enel per capire cosa stia accadendo alla rete elettrica. Al momento non ci sono ancora delle spiegazioni ufficiali a quello che ormai non è più un caso isolato.