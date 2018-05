Bagnoli, devastato il Parchetto Giallo: era stato ripulito dai volontari

Era stata attrezzata da poche settimane, utilizzando fondi privati di volontari del posto, l'area giochi denominata 'Parchetto Giallo', in via Miseno, a Bagnoli. Un'area, in precedenza totalmente abbandonata, era stata ristrutturata dipingendo le panchine, pulendo lo spazio da arbusti e rifiuti e decorata con l'aiuto di disegnatori che avevano sposato il progetto. Questa mattina la gente del posto ha trovato l'area devastata, come mostrano le foto pubblicate su facebook. Panchine divelte, vernice bianca a imbrattare tutto, giochi per bambini inutilizzabili. Un colpo basso per chi ha provato a fare qualcosa per il quartiere senza chiedere nulla in cambio: "La piazzetta era abbandonata da anni", spiega a NapoliToday uno dei volontari. "Abbiamo portato qui il carnevale sociale, la costruzione del carro con gli artisti Cyop&Kaf, abbiamo coinvolto i ragazzini del quartiere. Da un paio di mesi facciamo iniziative nei fine settimana, pulendo, tagliando erbacce, colorando le panchine. C'era partecipazione spontanea. Rimetteremo tutto a posto".