Bagnoli, vertice a Roma. Il Ministro Lezzi ai bagnolesi: "Voglio partire con i lavori"

Si è svolto oggi un vertice a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti (istituzioni e cittadini) bagnolesi. Durante l'incontro sono state ribadite quelle che, secondo i cittadini bagnolesi, sono le priorità: la bonifica integrale, la rimozione della colmata e la seguente ricostituzione della linea di costa. Un incontro costruttivo anche per il Ministro Lezzi, che ha promesso la presenza a Bagnoli (dopo la prima visita della scorsa settimana) a ottobre. "La mia intenzione è partire al più presto con i lavori", ha affermato il Ministro per il Sud.

Soddisfatto il Presidente della decima municipalità Diego Civitillo, presente a Roma: "Il Ministro, che coordinerà la cabina di regia, ha ascoltato con attenzione le problematiche storiche di un territorio in bilico tra un passato industriale ed un futuro incerto, sul cui processo di riqualificazion e, nel corso degli ultimi mesi, sono state poste della basi approvate nel piano di rigenerazione urbana", afferma Civitillo. "Sono state riaffermate con forza alcune delle principali rivendicazioni degli ultimi anni, la bonifica integrale dell'area, la rimozione della colmata, la ricostituzione della linea di costa e il parco urbano. Abbiamo invitato il Ministro a parlarne con noi, invitandola in Municipalità".

MINISTRO LEZZI - "Un confronto positivo e costruttivo”, afferma il Ministro per il Sud Barbara Lezzi. "Ho riscontrato una comune volontà: operare per il bene della comunità attraverso un costante processo di ascolto e confronto, fondamentale per giungere a punti di caduta condivisi attraverso la partecipazione e la consapevolezza di tutti i soggetti in campo, istituzionali e non. Per questa ragione è mia intenzione svolgere un incontro pubblico a Bagnoli entro la metà di ottobre. Questo però non dovrà essere un momento di confronto unico o isolato, ma il punto di partenza per un dialogo costante nel tempo. Un confronto che deve essere costruttivo e fattivo, perché Bagnoli ha bisogno di risposte e soluzioni e, qualora le condizioni lo consentano, la mia intenzione e quella di tutto il governo è quella di partire al più presto con i lavori nell’ex area Itasider”.