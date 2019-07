Sorrento, turisti fanno il bagno nella fontana di piazza Lauro

La fontana di piazza Lauro a Sorrento trasformata in una sorta di piscina da alcuni turisti e residenti. È quanto denunciano Verdi e Vas, che sottolineano: “Inaccettabile che si leda il decoro di un’area ad alta vocazione turistica. Addirittura si fanno il bagno di notte con i bambini”.

“Ci sono stati segnalati diversi video che mostrano come alcune persone abbiano adibito a piscina la fontana costruita in piazza Angelina Lauro a Sorrento - affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Rosario Fiorentino, membro dell’esecutivo nazionale del Vas - Tra turisti maleducati e residenti incivili oramai, specie durante le ore notturne, è difficile scorgere la piscina senza che ci sia qualcuno all’interno della vasca. Purtroppo si tratta di una vasca ornamentale che è stata concepita male. Una spesa considerevole per realizzare un opera che non ha un grande valore artistico ma che serve solo a solleticare gli istinti dei maleducati che addirittura sono arrivati a fare il bagno di notte con dei bambini con tanto di salvagente”.