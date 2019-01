Bagno di Capodanno alla Rotonda Diaz contro il razzismo (VIDEO E FOTO)

Un manipolo di una quindicina di coraggiosi ha sfidato le temperature gelide del 1 gennaio per il tradizionale bagno di Capodanno. Quest'anno l'obiettivo è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del razzismo e sulla necessità di abbattere le barriere. Non un gesto di esibizionismo ma la volontà di lanciare un messaggio a tutti i propri concittadini. E non è mancato un messaggio per il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly dopo gli atti di razzismo subiti durante la partita Inter-Napoli.

