Ischia, bagnante in difficoltà sugli scogli: interviene la Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Ischia ha soccorso una bagnante in difficoltà nei pressi di Punta Caruso, a Ischia. Questa mattina una chiamata di soccorso è arrivata alla sala opertiva: si segnalava la presenza di una bagnante in difficoltà. La donna è stata rintracciata in una zona di scogli non facilmente accessibili. Nonostante basso fondale e risacca, il personale ha raggiunto la donna e l'ha soccorsa, portandola sull'imbarcazione e trasferendola poi a Forio. La bagnante è ora fuori pericolo, all'ospedale di Ischia per gli accertamenti del caso.