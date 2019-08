Settantenne rischia di annegare: lo salva un carabiniere libero dal servizio

A salvarlo, mentre stava per annegare, è stato un appuntato dei carabinieri della compagnia di Aversa libero dal servizio. È stata dal lieto fine la disavventura occorsa ad un 70enne che si trovava in uno stabilimento balneare di Varcaturo.

L'uomo, vittima di forti crampi alle gambe, non riusciva a restare a galla e stava affogando. Il carabiniere si è accorto della situazione e si è precipitato in acqua in suo soccorso. Insieme al bagnino è riuscito a trascinarlo a riva e a fargli salva la vita.

All'anziano sono state prestate le prime cure sul bagnasciuga, poi sono intervenuti i soccorsi medici che hanno riconosciuto il 70enne in buone condizioni di salute.