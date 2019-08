Bacoli, una signora lascia il sacchetto in strada. Il sindaco: "Ricambiamo con una multa"

"Ringrazio la signora in moto che, ieri, ci ha voluto omaggiare con una busta della spazzatura lasciata scaltramente in strada. Il Comune di Bacoli ricambierà presto, con un regalo speciale. Una multa da 600 euro, recapitata direttamente a casa". Così il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione commenta l'ennesimo provvedimento preso contro i trasgressori della differenziata. Da tempo il sindaco porta avanti piccoli grandi battaglie per il ripristino della legalità, battaglie che a non tutti piacciono: attraverso una telefonata resa pubblica qualche giorno fa Della Ragione ha ricevuto minacce di morte.