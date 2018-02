Bacoli, arrestato e condannato per spaccio un noto rapper salernitano

M.V., un 32enne di Salerno già noto alle forze dell'ordine, aveva preso in affitto un appartamento a Bacoli e lo utilizzava come base per tenere marijuana e spacciarla. La nascondeva in un pensile della cucina dove i carabinieri della stazione di Bacoli hanno rinvenuto un involucro contenente 90 grammi di marijuana, sei dosi della stessa sostanza, 35 euro, un bilancino di precisione e bustine di cellophane. Nella circostanza, inoltre, i militari hanno bloccato un 19enne di bacoli sorpreso mentre usciva dall’abitazione del suo fornitore: in tasca aveva il grammo di erba appena comprato; è stato segnalato al prefetto come assuntore.

M.V. è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione di stupefacente a fini di spaccio e, dopo il giudizio direttissimo, condannato a 6 mesi con pena sospesa; è stato anche allontanato dal comune di Bacoli con un foglio di via obbligatorio.