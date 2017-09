Aeroporto di Capodichino, ecco le nuove aree "Bacio al volo"

Da martedì 12 settembre all'Aeroporto di Capodichino via alle nuove aree denominate "Bacio al Volo". Per rendere sempre più efficiente, sicura e fluida la viabilità stradale aeroportuale, Ge.S.A.C., in condivisione con ENAC, Comune di Napoli e Comando Polizia Locale, ha progettato ed attuato un sistema informatizzato di gestione della viabilità aeroportuale che permette a passeggeri e/o accompagnatori di transitare per 10 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti le zone partenze ed arrivi del Terminal 1 e sostare in appositi stalli dedicati (Bacio al volo).

Questa nuova area è una Zona a Permanenza Limitata, di libero accesso a tutti gli utenti, caratterizzata da un sistema di telecamere che rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dal sedime aeroportuale.

Dal momento dell’accesso in aeroporto si hanno a disposizione 10 minuti per accompagnare e/o accogliere il passeggero ed uscire. Oltre tale tempo massimo consentito (10 min.) verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.

Per soste più lunghe di 10 minuti è possibile utilizzare uno dei parcheggi dell’Aeroporto di Napoli, tra i quali si evidenzia il P2 dove è garantita la gratuità per i primi 20 minuti di sosta ed il P3 con la promozione di 1,50€ per i primi 30 minuti.

Chi accompagna un passeggero in partenza, dunque, dal momento del passaggio sotto il portale di accesso ha a disposizione 10 minuti per accompagnare il passeggero, sostando temporaneamente in uno degli stalli liberi “Bacio al volo”, salutare e lasciare l'area, permettendo a chi segue di fare lo stesso.

Chi aspetta un passeggero in arrivo, dal momento del passaggio sotto il portale di accesso ha a disposizione 10 minuti per fermarsi in uno degli stalli liberi “Bacio al volo”, prelevare il passeggero e lasciare l'area, permettendo a chi segue di fare lo stesso.