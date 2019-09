Babygang in azione a largo San Giovanni Maggiore: passanti in fuga

Follia in largo San Giovanni Maggiore. Denunciano questo i Verdi della città di Napoli. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha postato sulla sua pagina Facebook un video che riprende atti di vandalismo da parte di una baby gang scatenata. I passanti sono stati messi in fuga con urla e atti di teppismo, come è possiile vedere e ascoltare dal video. “Situazione fuori controllo al centro storico - affermano Borrelli e il consigliere della II Municipalità Salvatore Iodice - vandalismo e delinquenza hanno superato il livello di guardia. Oltre a tentativi di arrampicamento sui lampioni e urla, il gruppetto ha iniziato a ribaltare i cassonetti dell’immondizia, riversando il contenuto sulla pavimentazione della piazza. Un atteggiamento teppistico e intimidatorio che ha convinto i turisti e i napoletani che si trovavano sul posto a cambiare zona Speriamo che il ministero dell’Interno si decida finalmente a inviare i rinforzi necessari per permettere alla polizia di fronteggiare in maniera efficace i fenomeni di illegalità che caratterizzano l’area”.