Baby vandali, selfie sulla statua del Nilo | VIDEO

Nelle immagini, pubblicate da Gianni Simioli de La Radiazza, un ragazzino si scatta un selfie salendo sulla statua del Nilo, da poco restaurata. Si tratta dell'ennesima messa a repentaglio, da parte di baby vandali, del patrimonio artistico partenopeo.

“I nostri monumenti sono messi a rischio continuamente da comportamenti irresponsabili di chi non ha alcun rispetto e per stupidità o violenza gratuita rischiano di danneggiarli - il commento di Simioli e del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - Assurdo che non si riesca a comprendere l’importanza di una statua come quella del Nilo che risale all’epoca romana, al II o III secolo dopo Cristo, e si pensa di salirci su rischiando di danneggiarla”.

"I napoletani che hanno davvero a cuore la nostra città - proseguono - dovrebbero intervenire quando vedono cose del genere e impedire comportamenti irresponsabili”. Invito anche alle forze dell'ordine: "Dovrebbero vigilare maggiormente e, anche grazie alle telecamere di sorveglianza o agli stessi video che vengono pubblicati sui social, identificare e denunciare chi fa cose del genere".