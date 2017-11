Baby-spacciatore arrestato in piazza Bellini. Le immagini che lo incastrano

Ha solo 17 anni, il giovanissimo spacciatore arrestato questa notte dalla Polizia di Stato in Piazza Bellini. Sorpreso in flagrante mentre stava scambiando una dose con soldi con una ragazzina. Il giovane stazionava nei pressi di una fioriera e, di tanto in tanto, veniva avvicinato da coetanei. Nell’attimo in cui si è avvicinata una adolescente, i poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare lo spacciatore.

All’interno della fioriera, gli agenti hanno trovto e sequestrato circa 20 dosi di droga, suddivisa in hashish e marijuana. I poliziotti hanno condotto il 17enne al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.