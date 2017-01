Torre del Greco, arrestata banda di baby rapinatori

Gli agenti del Commissariato di Polizia Torre del Greco hanno arrestato tre giovani, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, per il reato di rapina aggravata in concorso.

I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, transitando poco dopo le 20,00 in Corso Vittorio Emanuele sono stati avvicinati da un 15enne, che raccontava di essere stato appena rapinato dai tre ragazzi che in quel momento si trovavano all’altezza di via Cimaglia.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato i tre. I poliziotti hanno accertato che il maggiorenne aveva in tasca un coltello a serramanico, come raccontato dalla vittima. Mentre questo glielo puntava alla gola, i due minori lo tenevano fermo e lo perquisivano.

I tre sono stati arrestati, il coltello è stato sottoposto a sequestro unitamente ad una pistola a salve privata del tappo rosso, modello New Police cal.8 marca Bruni, rinvenuta a pochi passi dai tre.

Il maggiorenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre i due minori condotti al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, tutti in attesa di essere giudicati.