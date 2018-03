Sono quattro i minorenni arrestati dalla Polizia per i fatti dello scorso dicembre al Vomero, quando una baby gang aggredì un gruppo di coetanei, colpevoli (si fa per dire) di provenire da un altro quartiere. In particolare una delle vittime fu colpita con violenza con un coltello, più volte, al petto. Il giovane si salvò grazie all'immediato intervento chirurgico. Nel video le indagini della Polizia. Fermati anche due maggiorenni.