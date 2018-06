Baby gang terrore del Vomero: chiesto il processo per tentato omicidio

Per la procura per i minorenni devono rispondere di tentato omicidio, detenzione di coltelli, lesioni e danneggiamento. Sono le accuse che pendono sulla testa di cinque ragazzini tra i 16 ed i 17 anni. Avevano formato una baby gang e nell’arco di due mesi erano riusciti a seminare il terrore al Vomero. Giravano con coltelli e attaccavano briga con stupidi pretesti con altri ragazzi, anche più grandi di loro. Il primo episodio nel dicembre scorso: aggredirono a calci e pugni un gruppo di ragazzi in via Scarlatti.

Uno di loro tentò di difendersi e fu colpito con il coltello al petto e operato ad un polmone. Un altro episodio il mese dopo, vittima un ragazzino che fu preso a schiaffi e pugni. Si salvò grazie all’intervento di alcuni passanti. Adesso, a tre mesi dagli arresti, i componenti della babygang saranno processati con le accuse di tentato omicidio, detenzione di coltelli, lesioni e danneggiamento