Baby Gang, a San Giovanni un quindicenne nasconde un manganello di 50 cm

Un manganello telescopico con anima in ferro: era l'arma di uno dei tre quindicenni fermati oggi dalla polizia a Napoli nel corso di un controllo nella stazione della Circumvesuviana di via Comunale delle Murelle. Agli agenti del commissariato San Giovanni-Barra il ragazzino ha detto che serviva per difendersi da eventuali aggressioni ad opera di baby gang. I tre si trovavano in stazione a parlarequando sono stati notati dagli aganti. I giovani, tre 15enni di Somma Vesuviana, sono stati identificati e li hanno sottoposti a perquisizione. Uno dei tre indossava un giubbino nella cui tasca interna è stato trovato un manganello telescopico nero, di circa 50 cm., con anima in ferro.

I minorenni sono stati accompagnati in ufficio e affidati ai genitori. Il giovane trovato in possesso del manganello (sequestrato) è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi ed affidato al padre.