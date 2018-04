Via Tribunali, baby gang prende a calci un'ambulanza

Brutto episodio di degrado e violenza gratuita nel cuore di Napoli. A segnalarlo è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate".

La postazione 118 degli Incurabili, infatti, mentre si stava dirigendo per un intervento in zona, si è imbattuta in via dei Tribunali in un gruppo di ragazzini che a piedi intralciavano il passaggio della Ambulanza.

Il gruppo di giovanissimi, infastidito dalla sirena, ha preso a calci il mezzo di soccorso durante il passaggio.