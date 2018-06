Mugnano, sgominata baby gang: rapine, bullismo, atti persecutori

Nella mattinata odierna i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli, facendo seguito a un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e del Tribunale per i Minorenni, hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di cinque giovani - due appena maggiorenni, dei quali uno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e l'altro alla custodia cautelare in carcere, e tre minorenni (14-15-16 anni) per i quali è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità. I cinque sono indiziati di rapina aggravata e stalking.

Attraverso le immagini di videosorveglianza e la testimonianza delle vittime, si sono appurate: tre rapine, di cui una consumata; azioni di bullismo nei confronti di un coetaneo; lancio di pietre contro una donna; atti persecutori nei confronti di un uomo, minacciato, ingiuriato e vessato senza motivo.