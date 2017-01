Baby gang nella Galleria Umberto: "Hanno inventato un nuovo gioco pericoloso"

“Le baby gang della Galleria aggiornano sempre il loro repertorio per rendere la vita impossibile ai residenti, ai commercianti e ora anche a chi si trova a passare per la galleria stessa, come dimostra il nuovo “gioco” inventato: lanciare bottiglie senza tappo mentre passano le persone per bagnarle quando le stesse bottiglie si schiantano a terra”.

A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza. "È assurdo che, nonostante i tanti appelli e le tante denunce, dalla Prefettura si continui a perdere tempo e a sottovalutare il problema, non capendo che le baby gang sono ormai la scuola per i camorristi di domani. Servirebbe un’azione forte da parte delle forze dell’ordine e, soprattutto, coordinata e quindi è necessario l’intervento del Prefetto proprio per programmare quel coordinamento necessario. Il fatto che le baby gang ora comincino a creare problemi anche di giorno è la prova che si sentono sempre più impuniti e impunibili”.