L'Halloween di Anm: baby gang all'assalto dei bus con pietre e uova

Un Halloween terribile per il trasporto pubblico cittadino: numerose baby gang hanno infierito contro bus di linea lanciando loro contro pietre e uova. Come riportato dal Mattino gli episodi sono avvenuti nel centro storico, a Barra e Scampia.

Ad avere la peggio è stata una vettura lungo la linea 180, attaccata da una ventina di giovanissimi in via Oliviero Zuccarini a Scampia. Questi insieme alle uova hanno lanciato dei sassi, infrangendo il vetro di uno dei portelloni senza tuttavia causare feriti dato che il bus era al capolinea in attesa di iniziare una nuova corsa.

La polizia indaga sui fatti, mentre il mezzo è stato portato in deposito. I sindacati lamentano una situazione oramai purtroppo consolidata: i lanci “posso trasformarsi facilmente in tragedie e ferire conducenti e passeggeri”.