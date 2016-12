Baby gang e alberi di Natale: "Si vantano dei furti su Facebook"

“Nei giorni scorsi avevamo denunciato l’esistenza di una sorta di sfida tra le baby gang che si stanno combattendo a colpi di furti di alberi di Natale con l’obiettivo di vincere la battaglia in vista dei falò di Sant’Antonio Abate del prossimo 17 gennaio e ora arrivano anche le immagini dei protagonisti che si vantano su facebook dei furti fatti, sentendosi impuniti e impunibili”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Bisogna intervenire con la massima severità perché siamo di fronte a veri e propri furti e non a semplici ragazzate come qualcuno vuole etichettare queste azioni delle baby gang che stanno davvero diventando una sorta di scuola di formazione per i futuri camorristi. In questi giorni, stanno aumentando anche gli atti di teppismo in galleria dove l’albero luminoso è ormai diventato una sorta di parete su cui arrampicarsi con il rischio di restare fulminati da una scossa elettrica”, hanno concluso Borrelli e Simioli.