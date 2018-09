Baby gang in azione al Corso Garibaldi, accoltellato sedicenne

Un sedicenne, originario della Repubblica Dominicana, è stato circondato da un gruppo composto da circa dieci ragazzi ed è stato poi ferito da diverse coltellate. La baby gang è entrata in azione ieri sera, al Corso Garibaldi. Il giovane - secondo la versione che la vittima ha riferito ai poliziotti - si è recato in autonomia al Pronto Soccorso del Loreto Mare per farsi medicare le ferite riportate al torace e al braccio.



Dopo aver rifiutato il ricovero, il giovane è uscito: dovrebbe guarire in quindici giorni. Indaga la Polizia, che cerca di ricostruire i motivi che hanno spinto il gruppo ad aggredire il 16enne.